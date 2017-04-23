7 saatlik yemeğe 6 bin lira hesap

Magazin - 24 Nisan 2017 08:00

Güzel oyuncu Bensu Soral ile sevgilisi Hakan Baş, yakın dostları Eser Yenenler, İbrahim Büyükak, Oğuzhan Koç- Yağmur Tanrısevsin çifti ve Merve Boluğur ile önceki akşam Arnavutköy’deki bir mekanda yemek yedi.Mekana akşam saatlerinde giden ekip, gecce 03.00’te çıktılar. Ekip, 7 saat kaldıkları restoranda keyif yaptı. 7 saatlik yemeğe 6 bin TL hesap geldi. Hesabı Hakan Baş ödeyip bir de bahşiş bıraktı.Rol aldığı ‘İçerde’ dizisinde vurulan, ölüp-ölmediği merak edilen Bensu Soral, “Ölüm yok galiba. Ne desem? Off zorda kaldım, sormayın” dedi.