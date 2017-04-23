7 saatlik yemeğe 6 bin lira hesap

Arnavutköy’deki bir mekanda yemek yiyen Hakan Baş ve sevgilisi Bensu Soral, yemek sonrası gelen hesapla şok oldu. Hakan Baş, yemeğe tam 6 bin lira ödedi.

Magazin - 24 Nisan 2017 08:00
7 saatlik yemeğe 6 bin lira hesap
Güzel oyuncu Bensu Soral ile sevgilisi Hakan Baş, yakın dostları Eser Yenenler, İbrahim Büyükak, Oğuzhan Koç- Yağmur Tanrısevsin çifti ve Merve Boluğur ile önceki akşam Arnavutköy’deki bir mekanda yemek yedi.

Mekana akşam saatlerinde giden ekip, gecce 03.00’te çıktılar. Ekip, 7 saat kaldıkları restoranda keyif yaptı. 7 saatlik yemeğe 6 bin TL hesap geldi. Hesabı Hakan Baş ödeyip bir de bahşiş bıraktı.

Rol aldığı ‘İçerde’ dizisinde vurulan, ölüp-ölmediği merak edilen Bensu Soral, “Ölüm yok galiba. Ne desem? Off zorda kaldım, sormayın” dedi.

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Bağlantılar: Bensu Soral, Hakan Baş

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