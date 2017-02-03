"7. Sadri Alışık Anadolu Tiyatro Oyuncu Ödülleri” adayları belli oldu.

Bu yıl 7.si düzenlenecek olan 2015-2016 sezonu ve 2016-2017 sezonunun Ocak ayına kadar olan oyunlarını da kapsayan “7. Sadri Alışık Anadolu Tiyatro Oyuncu Ödülleri” adayları belli oldu.

Kültür-Sanat - 03 Şubat 2017 11:36

Ankara’da sahnelenen ve Anadolu’dan Ankara’ya gelerek perde açan tiyatro topluluklarında emek veren sanatçıları yüreklendirmeyi amaçlayan ödüllerin Seçici Kurul Başkanlığını Gülşen Karakadıoğlu (Öğretim Görevlisi, Eleştirmen & Yazar) yapıyor. Prof. Dr. Deniz Bozer (Öğretim üyesi & Eleştirmen), Doç. Dr. Filiz Elmas (Öğretim üyesi & Eleştirmen), Akif Yeşilkaya (Yönetmen & Öğretim Görevlisi), Mehmet Atay (Yönetmen & Oyuncu), Yener Aksu (Ankara Tiyatro Festivali Yönetmeni)Basri Albayrak (Oyuncu), Erdal Küçükkömürcü (Öğretim Üyesi & Oyuncu) ve İlker Çetin (Sanat Kurumu Yönetim Kurulu Başkanı) seçici kurulun değerli isimleri arasında yer alıyor.



Bu yıl ‘’ÇOLPAN İLHAN SANATA DEĞER KATAN KADINLAR ÖDÜLÜ’’ yıllardır rol seçmeyi düşünmeden görev aldığı oyunlarla, oyunculuğu ve oyunculuğa saygılı yaklaşımı yanında, tiyatronun demokratik yapılaşması yolundaki ciddi çabaları nedeniyle Gönül Orbey’e verilecek.





7. SADRİ ALIŞIK ANADOLU TİYATRO OYUNCU ÖDÜLLERİ (2015-2017) ADAYLAR



YILIN EN BAŞARILI KADIN OYUNCUSU ADAYLARI



1. Fulya Koçak –Ankara DT- ‘Sacide’



2. İpek Atagün Gezener- Gülin Ersoy- Ankara DT – ‘Gayri Resmi Hurrem’



3. Şebnem Doğruer – İzmir DT – ‘ Yanık’





YILIN EN BAŞARILI ERKEK OYUNCUSU ADAYLARI



1. Durukan Ordu – Ankara DT –‘ Joko’nun Doğum Günü’



2. Murat Çidamlı- Ankara DT- ‘ Yeraltından Notlar’



3. Oktay Dal- Ankara DT- ‘Tolstoy ve Anna’



YARDIMCI ROLDE YILIN EN BAŞARILI KADIN OYUNCUSU ADAYLARI



1. Kader İlhan- Ankara DT – ‘Çamaşırhane’



2. Meltem Baytok- Ankara DT - ‘Ya Devlet Başa Ya Kuzgun Leşe’



3. Neriman Kılıç- Ankara DT – ‘Sacide’





YARDIMCI ROLDE YILIN EN BAŞARILI ERKEK OYUNCUSU ADAYLARI



1. Ahmet Türkoğlu- Ankara DT – ‘Yaşlı Kadının Ziyareti’



2. Cevat Duman- Ankara DT – ‘Joko’nun Doğum Günü’



3. Yavuz Sepetçi – Ankara DT – ‘ Moby Dick’



KOMEDİ, MÜZİKLİ OYUN YA DA MÜZİKAL DALINDA YILIN EN BAŞARILI KADIN OYUNCUSU ADAYLARI



1. Demet Bölükbaşı – Ankara DT – ‘Kocasını Pişiren Kadın’



2. Dilara Keyf Günüç – Ankara DT – ‘ Rumuz Goncagül’



3. Özge Mirzalı – Ankara DT – ‘Rumuz Goncagül’





KOMEDİ, MÜZİKLİ OYUN YA DA MÜZİKAL DALINDA YILIN EN BAŞARILI ERKEK OYUNCUSU ADAYLARI



1. Bülent Çiftçi- Ankara DT – ‘Felatun Bey ile Rakım Efendi’



2. Bülent Yıldıran- Ankara Sanat Tiyatrosu- ‘Ödenmeyecek! Ödemiyoruz!’



3. Hakan Güven – Ankara Sanat Tiyatrosu- ‘Ödenmeyecek! Ödemiyoruz!’





KOMEDİ, MÜZİKLİ OYUN YA DA MÜZİKAL DALINDA YARDIMCI ROLDE YILIN EN BAŞARILI KADIN OYUNCUSU ADAYLARI



1. Buket Türkyılmaz – Ankara DT – ‘ Kurnaz Aşıklar’

2. Hicran Yavuz- Ankara DT- ‘Felatun Bey ile Rakım Efendi’

3 . Hülya Dizmen- Ankara DT – ‘Felatun Bey ile Rakım Efendi’



KOMEDİ, MÜZİKLİ OYUN YA DA MÜZİKAL DALINDA YARDIMCI ROLDE YILIN EN BAŞARILI ERKEK OYUNCUSU ADAYLARI



1. İsmet Numanoğlu- Ankara DT- ‘Kurnaz Aşıklar’

2. Nejat Armutçu- Ankara DT – ‘Rumuz Goncagül’

3. Serkan Ekşioğlu- Ankara DT – ‘Rumuz Goncagül’



ONUR ÖDÜLÜ

Prof. Dr. Ayşegül Yüksel

Türk Tiyatrosu’na yıllardır gerek üniversitelerde yetiştirdiği öğrencilerle gerek kuramsal kitapları ve eleştiri yazılarıyla yaptığı değerli katkılar nedeniyle.



SEÇİCİ KURUL ÖZEL ÖDÜLÜ

Bu yıl Seçici Kurulumuz iki özel ödül vermeyi kararlaştırmıştır:



1.Olcay Kavuzlu

Patrick Süskind’in ‘’Kontrabas’’ adlı oyununu ilk sahnelenişinden günümüze dek yirmi yılı aşkın süredir Devlet Tiyatroları'nın Ankara ve Türkiye'nin birçok kentindeki sahnelerinde yüzlerce kez, seyircinin ilgisini sürdürerek oynamayı başarması nedeniyle.



2.Bulancak Sanat Tiyatrosu

1987 Yılında kuruluşundan bu yana otuz yıldır, Bulancak'lıların karşılıksız emekleriyle kesintisiz her hafta perde açıp oyun oynayarak tiyatro sevgisinin yaygınlaşmasına yaptıkları katkı nedeniyle.

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