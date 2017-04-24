8 saat boyunca imza attılar!

Geçtiğimiz Şubat ayında ilk kitabı “Haşırt Dı Bilekbord”u çıkaran Zafer Algöz ile Mart ayında ikinci kitabı “Yap Bi Babalık”ı çıkaran Can Yılmaz, hafta sonu İzmir’de gerçekleşen kitap fuarına birlikte katıldılar. Algöz ile Yılmaz, 8 saat boyunca kitap imzaladı.

Kültür-Sanat - 24 Nisan 2017 12:48
8 saat boyunca imza attılar!
Geçtiğimiz hafta 11.baskısı yapılan ve 2.5 ay gibi kısa bir sürede yaklaşık 50.000 adet satılan “Haşırt Dı Bilekbord” isimli kitabın yazarı, usta oyuncu Zafer Algöz ile Mart ayında çıkardığı “Yap Bi Babalık” isimli ikinci kitabıyla yaklaşık 5 haftada 6.baskı ile 30.000 adet satışa ulaşan usta senarist, yazar ve oyuncu olan Can Yılmaz, hafta sonu İzmirli kitapseverlerle buluştu. İzmir Kitap Fuarında Cumartesi ve Pazar günü yeni kitaplarını imzalayan Zafer Algöz ve Can Yılmaz’a ilgili çok yoğundu. Cumartesi öğlen 13:00’de başlayan ve en geç 16:00’da bitmesi planlanan imza günü, okuyucuların yoğun ilgisi ve bitmeyen kuyruklar sayesinde akşam 18:30’a kadar sürdü. Pazar günü yeniden kitapseverler ile buluşan Zafer Algöz ve Can Yılmaz, yüzlerce kitap imzalayıp sevenleri ile hatıra fotoğrafı çektirdi.

İnkılap Yayınları’ndan çıkan Zafer Algöz’ün yazdığı “Haşırt Dı Bilekbord” ile Can Yılmaz’ın yazdığı “Yap Bi Babalık” raflarda yerine aldığı günden bu yana “En Çok Satanlar” listesindeki yerine koruyor.
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