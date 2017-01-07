Spor - 07 Ocak 2017 12:10

Resmi Gazete'de yer alan bilgiye göre, 679 nolu Kanun Hükmünde Kararname (KHK) kapsamında, Şırnak, Gaziantep, Malatya ve Kocaeli illerinde toplam 8 spor kulübü kapatıldı.İşte kapatılan kulüpler:Malatya Darende Spor KulübüGaziantep Zirve Üniversitesi Gençlik Spor KulübüGaziantep Atlı Spor ve Binicilik İhtisas KulübüKocaeli Darıca Fatih Koleji Spor KulübüKocaeli İvme Spor KulübüKocaeli Altın Yunus Gençlik ve Spor Kulübü DerneğiŞırnak Belediyesi Spor Kulübü Derneği73 Cizre Spor Kulübü DerneğiKAYNAK: hurriyet.com.tr