8 spor kulübü kapatıldı

OHAL kapsamında yayınlanan KHK ile 8 spor kulübü kapatıldı.

Spor - 07 Ocak 2017 12:10
8 spor kulübü kapatıldı
Resmi Gazete'de yer alan bilgiye göre, 679 nolu Kanun Hükmünde Kararname (KHK) kapsamında, Şırnak, Gaziantep, Malatya ve Kocaeli illerinde toplam 8 spor kulübü kapatıldı.

İşte kapatılan kulüpler:

Malatya Darende Spor Kulübü

Gaziantep Zirve Üniversitesi Gençlik Spor Kulübü

Gaziantep Atlı Spor ve Binicilik İhtisas Kulübü

Kocaeli Darıca Fatih Koleji Spor Kulübü

Kocaeli İvme Spor Kulübü

Kocaeli Altın Yunus Gençlik ve Spor Kulübü Derneği

Şırnak Belediyesi Spor Kulübü Derneği

73 Cizre Spor Kulübü Derneği


KAYNAK: hurriyet.com.tr
YASAL UYARI: Haberin kopyalanması yasaktır. Haber, sadece gecce.com’a link verilerek kullanılabilir.Bunun dışında kopyalayanlar hakkında kanuni işlem yapılacaktır.

PAYLAŞ

  • Bunu Facebook'da paylaş!
  • Bunu Tweet'le!
  • Bunu Google Plus'ta paylaş!
  • Bunu Pinterest'te paylaş!

YORUMLAR

Üye Girişi Yap

İsim

E-posta

Yorumunuz

SPOR HABERLERİ

  • Aşkı yeniden mi depreşti?
  • Fenerbahçe'den muhteşem zafer!
  • Mitrovic, Beşiktaş'ta! İşte ücreti
  • "Tüm Türkiye'ye sözümüzdür"
  • Efes, Aslan'a Avrupa'da acımadı!
  • Sofuoğlu'ndan emeklilik itirafı!
  • Yeni transferler İstanbul'da!
  • Wıllıamslar 2017'ye iyi başlamadı
  • Sergen Yalçın Kayserispor'da...
  • Matej Mitrovic, Beşiktaş'ta!

EN ÇOK TIKLANANLAR

  • Demet Akalın, Şeyma Subaşına çattı!
  • Cesur ve Güzel 9. bölüm 2. fragmanı yayınlandı!
  • Engin Akyürek hayranları kızmasın ama...
  • Terör ihbarı Demet Akalın'ı korkuttu!
  • "Diriliş Ertuğrul"a 2 bomba transfer!
  • Özcan, Aslı'yı bırakmıyor!
  • Haberi okuyan kadınlar çok kıskanacak?
  • İrem Derici'yi kızdıran haber!
Demet Akalın, Şeyma Subaşına çattı!

EN POPÜLER HABERLER

  • 'Survivor'a katılacak son iki isim belli oldu!
  • İrem Derici'yi kızdıran haber!
  • Özcan, Aslı'yı bırakmıyor!
  • O yakışıklılığa bakmıyormuş!
  • Bunu kimse beklemiyordu!
  • Dilan fırsatı kaçırmadı!
  • "Diriliş Ertuğrul"a 2 bomba transfer!
  • Yok artık! Bu ne hal Eda
'Survivor'a katılacak son iki isim belli oldu!