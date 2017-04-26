Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca FETÖ- PDY 'ye karşı operasyon başlatıldı. Emniyet teşkilatı içindeki FETÖ üyelerinin sivil mahrem imamı olduğu iddiasıyla 81 ilde 1000 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.
Operasyonda şuana kadar 54 ilde 803 kişinin gözaltına alındığı bildirildi.
Kaynak: DHA
81 ilde FETÖ operasyonu
Bu sabah Türkiye'nin bütün illerinde operasyon başladı.Yaşam - 26 Nisan 2017 09:26
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