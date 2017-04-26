81 ilde FETÖ operasyonu

Bu sabah Türkiye'nin bütün illerinde operasyon başladı.

Yaşam - 26 Nisan 2017 09:26
81 ilde FETÖ operasyonu
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca FETÖ- PDY 'ye karşı operasyon başlatıldı. Emniyet teşkilatı içindeki FETÖ üyelerinin sivil mahrem imamı olduğu iddiasıyla 81 ilde 1000 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

Operasyonda şuana kadar 54 ilde 803 kişinin gözaltına alındığı bildirildi.

Kaynak: DHA
YASAL UYARI: Haberin kopyalanması yasaktır. Haber, sadece gecce.com’a link verilerek kullanılabilir.Bunun dışında kopyalayanlar hakkında kanuni işlem yapılacaktır.
Bağlantılar: FETÖ operasyonu

PAYLAŞ

  • Bunu Facebook'da paylaş!
  • Bunu Tweet'le!
  • Bunu Google Plus'ta paylaş!
  • Bunu Pinterest'te paylaş!

YORUMLAR

Üye Girişi Yap

İsim

E-posta

Yorumunuz

BAKMADAN GEÇME

  • "İyi ki doğdun her şeyim"
  • Canlı yayında şoke eden kaza
  • Gamze Özçelik tesettüre girip, dua istedi
  • Cara Delevingne'in son hali şaşırttı
  • Bu hareketi kafa karıştırdı!

"İyi ki doğdun her şeyim"

YAŞAM HABERLERİ

  • Sedef hastalığını dert etmeyin!
  • Ünlü şarkıcı Cenk Eren'in acı günü!
  • Selim Erdoğan gözaltına alındı
  • Su içemeyenlere öneriler
  • İbrahim Erkal'dan üzen haber
  • İbrahim Erkal'ın son durumu!
  • Yeniden yargıç karşısına çıkıyor
  • Gecce kulübü önünde kavga!
  • 23 Nisan kutlu olsun...
  • 23 Nisan Çocuk Bayramı

EN ÇOK TIKLANANLAR

  • Şeyma Subaşı geçmişe götürdü!
  • Bensu Soral'dan duygusal veda mesajı!
  • İbrahim Erkal'dan üzen haber
  • Reytinglerin galibi hangisi oldu?
  • Seren Serengil, Ebru Şallı'yı savundu!
  • Survivor'da elenen isim belli oldu!
  • Sinem Kobal ve Kenan İmirzalıoğlu müjdeyi verdi
  • Reytingler ‘Diriliş’ diyor, sosyal medya ‘Söz’
Şeyma Subaşı geçmişe götürdü!