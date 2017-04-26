9 bin 103 emniyet personeli açığa alındı

Emniyet Genel Müdürlüğü'nde 9 bin 103 personel FETÖ soruşturmaları kapsamında açığa alındı. 2016 verilerine göre Türkiye genelinde yaklaşık 250 bin emniyet personeli bulunuyor.

Diğer Haberler - 27 Nisan 2017 06:30

Emniyet Genel Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, “667 sayılı ‘Olağanüstü Hal Kapsamında Alınan Tedbirlere İlişkin Kanun Hükmünde Kararnamenin’ 2. maddesinde zikredilen ve milli güvenliğe tehdit oluşturduğu tespit edilen Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ/PDY) ile iltisakı veya irtibatı olduğu gerekçesiyle 9103 Emniyet Teşkilatı mensubu görevden uzaklaştırılmıştır” ifadelerine yer verildi.



Bu polislerden 2 bin 500’ü İstanbul’da bin 350’si Ankara’da görev yapıyordu.



Türkiye genelinde 2016 verilerine göre yaklaşık 250 bin emniyet personeli görev yapıyor. Emniyet’ten yapılan açıklamayla birlikte görevli polislerin yaklaşık yüzde 3’ü açığa alınmış oldu.

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