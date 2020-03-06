9 Kere Leyla'nın vizyon afişi ve fragmanı yayınlandı!

Haluk Bilginer'in karısından boşanmak için her yolu deneyen Adem'i, Demet Akbağ'ın Adem'in sürprizli karısı Leyla'yı, Elçin Sangu'nun evlilik terapisti Nergis'i, Fırat Tanış'ın kızıl saçlarıyla müzayedeci Mahdum'u ve Alican Yücesoy'un hırslı avukat Haris’i canlandırdığı Ezel Akay’ın yeni filmi ‘9 Kere Leyla’nın vizyon afişi ve eğlenceli fragmanı yayınlandı.Adem’in karısı Leyla’dan kurtulmak için yaptığı planlar ile Nergis’e olan hayranlığı ve heyecanı, onunla beraber çevresindekileri zor durumda bırakırken Mahdum’la Haris’in hikayeye dahil olmasıyla işler çığırından çıkıyor. Fragmanında eğlence dozu yüksek sahneleriyle dikkat çeken ‘9 Kere Leyla’ erkeklere nazikçe dokunan bir film olarak hafızalara kazınmaya hazırlanıyor.Bir evlilik, iki aşk, üç bela çevresinde gelişen hikayeyi masalsı ve gerçeküstü bir görsel komediyle sunan Ezel Akay’ın yeni filmi 20 Mart’ta seyirciyle buluşacak. Contact Film Works ve BKM’nin yapımcılığını üstlendiği, film CGV Mars dağıtımıyla vizyona girecek ‘9 Kere Leyla’nın oyuncu kadrosunda; Demet Akbağ, Haluk Bilginer, Elçin Sangu, Fırat Tanış, Alican Yücesoy, Emre Kıvılcım, Hakan Eke, İhsan Ceylan rol alıyor.