9 yıl aradan sonra ekrana dönecekti... İbo Show ertelendi!

İbrahim Tatlıses'in bir döneme damga vuran programı İbo Show 9 yıl aradan sonra ekrana dönmeye hazırlanıyordu. Dizinin ilk bölümü 31 Ekim Cumartesi günü ekrana gelecekti. Yapımcılığını Poll Production ve Global Medya'nın üstlendiği, ilk bölümüne Sibel Can, Deniz Seki, Kutsi, Şafak Sezer ve Aydemir Akbaş'ın konuk olacağı program Star TV yönetimi tarafından İzmir'de yaşanan deprem nedeniyle ileri bir tarihe ertelendi. Sosyal medya hesabından haberleri doğrulayan İbrahim Tatlıses de şu sözleri paylaştı;