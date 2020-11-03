91'inci saatte Ayla mucizesi!

Rıza Bey Apartmanı’nda heyecanlı dakikalar yaşanıyor. Ekipler 90. saatte enkazdan bir ses duyması üzerine bir bölgeye yoğunlaştı.Çocuğa ulaşılması üzerine enkaz altına serum, termal battaniye ve sedye ulaştırıldı.İzmir'de 91 saat sonra Rıza Bey Apartmanı enkazından bir çocuk sağ çıkarıldı. Kurtarma ekibi, "Kimse var mı?" diye sorduk, "İyiyiz" dedi ve bize adını söyledi." dedi. Kurtarma ekibinde bir görevli yaptığı açıklamada, "Önce çığlığını duydum, ismini söyledi. "Ben iyiyim" dedi. Enkazdan çıkmamış kadar güzeldi. Çığlık sesi duyunca iş makinalarını durdurduk. Tamamen sessizlik sağladık. "İyiysen elini salla" dedik. Yaşam üçgeninde bulaşık makinesinin yanında bulundu Ayla." Ayla'nin ilk sözü "Babam nerede?" oldu.Sedyeye alınan çocuk, enkazdan kurtarılarak ambulansa taşındı. Çocuğun kurtarılışı sırasında alkış sesleri yükseldi.Enkazdan kurtarılan 107. kişi olan çocuğun adının Ayla Gezgin olduğu öğrenildi.