95. Gazi Koşusu'nda Saba Naghsh imzalı şıklık yarışı

"Salgın nedeniyle seyircisiz olacak Gazi Koşusu’nda, kadınlar arasındaki şıklık yarışı ise dijital ortamda yaşanacak,” diyen TJK Tv Sunucusu ve aynı zamanda yarışmanın organizasyonundan sorumlu Saba Naghsh; ‘hem şıklık yarışı geleneğinin devam ettirilmesi hem de yarış severlerin sağlıklarının korunması amacıyla bu yolu seçtiklerini ve moda tasarımcısı Neslişah Yılmaz ile birlikte bu projeye imza attıklarını’ belirterek şunları söyledi:“Bu fikrin çıkış noktası, tüm dünyada Covid-19 salgını ile mücadele edilirken buna katkı verme isteğimizdir. Özünde salgın nedeniyle alınan tedbirlere uyarken diğer yandan da kitlelere, özellikle de atçılık camiasına hayatın tüm kısıtlamalara rağmen sürdürülebildiği mesajını vermek gerekiyordu. Bunun ‘bakın biz yarışmamızı yapıyoruz’ demekten çok, ‘bakın biz salgınla mücadele tedbirlerine nasıl da uyuyoruz’ demek olduğunu düşündük. Nitekim bu çabamız karşılık buldu ve güçlü bir katılım oldu.”Daha sonra sözlerini, “Bu yıl katılımın daha yüksek olacağına inanıyoruz. Bunda geçen yıldan oluşan deneyimin büyük etkisi var,” diyerek sürdüren Saba Naghsh, son olarak şunları söyledi:“Yarışlar bu yıl da devam eden tedbirler kapsamında son derece kısıtlı bir şekilde üye katılımları ile gerçekleşecek. Elbette burada öncelikli olan insanların sağlığını korumak. Yarış ortamları sadece seyircileri kapsamıyor; jokeyler var, seyisler var, hakemler var, saha görevlileri var... Bu nedenle burada tedbirler birkaç kat daha üstün şekilde uygulanıyor. Şimdiden yarışmada herkese bol şans ve atlarımızın ayaklarının düz basmasını dileriz.”--Spor kıyafet kabul edilmeyecek.--26 Haziran sabah 9:00 ile akşam 21:00 itibari ile Sosyal medya mecraları üzerinden fotoğraf veya video paylaşıp ve altına mutlaka #GaziRota etiketlenecek.--Fotoğraf her hangi bir ortamda olabilir. Ancak en şık şapka(saç aksesuarı) ve kıyafet kombini ile çekilecek ve fotoğrafta tek kişi görülecek şekilde paylaşılacak. Aksi takdirde sağlık maskesi kullanılmalı.— Gelelim en heyecanlı kısım tabi ödül:Yarışmanın galibine Gazi koşusu sembolünü taşıyan özel tasarım bir şapka ve TJK’nın sesi dergisinde keyifli bir söyleşi eşliğinde hipodroma davet edilicek.--Türkiye jokey kulübü Yönetim kurulu üyesi: Gülnur Gülerce--Spor Yazarı ve TJK tv Sunucu: Saba Naghsh--Moda Tasarımcısı ve Barrus London Marka Kurucusu: Neslişah Yılmaz