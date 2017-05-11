A Milli Erkek ve Kadın Hentbol Takımları yarı finale yükseldi

4. İslami Dayanışma Oyunları'nda erkeklerde ve kadınlarda mücadele eden A Milli Hentbol takımları yarı finale çıktılar.

Diğer Sporlar - 11 Mayıs 2017 20:58
A Milli Erkek ve Kadın Hentbol Takımları yarı finale yükseldi
A Milli Erkek Hentbol Takımı, B Grubu'ndaki son maçında Ürdün'ü 26-21 yenerek lider olarak yarı finale çıktı.

A Milli Kadın Hentbol Takımı ise gruptaki üçüncü ve son maçında ev sahibi Azerbaycan'a 27-22 mağlup oldu. Kadın milliler, yarı finalde Kamerun ile 13 Mayıs'ta kozlarını paylaşacak.

A Milli Erkek Hentbol Takımı da, Azerbaycan-Cezayir müsabakasının galibiyle 13 Mayıs Cumartesi günü finale kalabilmek için mücadele edecek.

(DHA)
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