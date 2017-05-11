A Milli Erkek Hentbol Takımı, B Grubu'ndaki son maçında Ürdün'ü 26-21 yenerek lider olarak yarı finale çıktı.
A Milli Kadın Hentbol Takımı ise gruptaki üçüncü ve son maçında ev sahibi Azerbaycan'a 27-22 mağlup oldu. Kadın milliler, yarı finalde Kamerun ile 13 Mayıs'ta kozlarını paylaşacak.
A Milli Erkek Hentbol Takımı da, Azerbaycan-Cezayir müsabakasının galibiyle 13 Mayıs Cumartesi günü finale kalabilmek için mücadele edecek.
(DHA)
A Milli Erkek ve Kadın Hentbol Takımları yarı finale yükseldi
4. İslami Dayanışma Oyunları'nda erkeklerde ve kadınlarda mücadele eden A Milli Hentbol takımları yarı finale çıktılar.Diğer Sporlar - 11 Mayıs 2017 20:58
YASAL UYARI: Haberin kopyalanması yasaktır. Haber, sadece gecce.com’a link verilerek kullanılabilir.Bunun dışında kopyalayanlar hakkında kanuni işlem yapılacaktır.
Bağlantılar: A Milli Erkek Hentbol Takımı
DİĞER SPORLAR HABERLERİ
- Tekvando Pumse Milli Takımı, Avrupa şampiyonu oldu
- Sistem 9 binicilik yarışlarının ilki gerçekleştiriliyor
- Spor Bakanı Kılıç'tan saldırı açıklaması!
- Rıza Kayaalp'ten 7. Avrupa şampiyonluğu
- Milli karatecilerden 3 bronz madalya
- Taha Akgül Avrupa şampiyonu oldu
- Rıza Yıldırım Avrupa şampiyonu oldu!
- Rıza Yıldırım Avrupa şampiyonu oldu
- Sultanlar Ligi'nde Fenerbahçe şampiyon oldu
- Enes Tanrıverdi, satrançta dünya şampiyonu oldu