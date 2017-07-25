A Milli Takım, hazırlıklara devam etti

Türkiye A Milli Basketbol Takımı, 31 Ağustos – 17 Eylül tarihleri arasında Türkiye'nin bir grup ve finallerine ev sahipliği yapacağı 2017 Avrupa Basketbol Şampiyonası hazırlıklarını sürdürdü.

Basketbol - 25 Temmuz 2017 21:30

Ay-yıldızlılar bugün İtalya'nın Bormio kentinde başantrenör Ufuk Sarıca yönetiminde iki çalışma gerçekleştirdi.



Milliler ilk antrenmanda kuvvet ve güç ağırlıklı çalışmalar yaptı. Ay-yıldızlılar akşam yapmış olduğu çalışmada ise ısınma hareketlerinin ardından hücum düzenleri üzerinde durdu.



Türkiye A Milli Basketbol Takımı, 5 Ağustos Cumartesi gününe kadar kampını sürdürecek.



DHA

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