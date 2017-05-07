Abdullah Gül'ün babası Ahmet Hamdi Gül vefat etti

11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün babası Ahmet Hamdi Gül 91 yaşında vefat etti.

Diğer Haberler - 07 Mayıs 2017 19:44

11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün babası 91 yaşındaki Ahmet Hamdi Gül tedavi gördüğü hastanede çoklu organ yetmezliğinden bu akşam saatlerinde vefat etti.



Bir süreden beri yaşlılığa bağlı olarak hastanede tedavi gören, son bir aydır ise özel doktor ve hemşire gözetiminde evinde bakım altına alınan Ahmet Hamdi Gül dün gece yarısı fenalaştı. Özel ambulansla tedavi gördüğü Acıbadem Kayseri Hastanesi'ne kaldırılan Ahmet Hamdi Gül, saat 18.40'ta yaşamını yitirdi.



Acıbadem Kayseri Hastanesi Baştabibi Ömer Akbeyaz, ''Hastamız Ahmet Hamdi Gül, dün gece saat 00.05 sıralarında evinden ambulansla alınarak bilinç bulanıklığı, solunum sıkıntısı, bulantı ve kusma şikayetleriyle, septik şok tanısıyla yoğun bakıma alındı. Yapılan tüm müdahalelere rağmen kalp durması sonucu 18.40 itibarıyla kaybedildi'' dedi.



ABDULLAH GÜL KAYSERİ'DEYDİ

Onbirinci Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, babası Ahmet Hamdi Gül'ü rahatsızlığının ilerlemesi nedeniyle son bir ayda 3 kez ziyaret etmiş, cuma günü de İstanbul'dan Kayseri'ye gelmişti.



Ahmet Haldi Gül, Kayseri'deki 2'nci Hava İkmal Bakım Merkezinde uzun yıllar torna ustası olarak çalıştı. Emekli olduktan sonra Sanayi Bölgesi ve Organize Sanayi Bölgesi'nde Asteksan Şirketi'ni kuran Ahmet Hamdi Gül, ilerlemiş yaşına karşın uzun süre çalışmayı sürdürdü.



Adeviye Gül ile evli olan Ahmet Hamdi Gül, 3 çocuk babasıydı.



(DHA)

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