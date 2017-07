Açalya Samyeli Danoğlu hayalini açıkladı!

Magazin - 17 Temmuz 2017 23:30

Tescilli güzel Açalya Samyeli Danoğlu, Miss Turkey serüvenini, modaya olan ilgisini ve eşiyle tanışma hikayesini MAG Dergisi’ne anlattı. İşte Danoğlu'nun açıklamalarından satır başları..."1991 Münchberg, Almanya doğumluyum. 15 yaşında Türkiye'ye dönüş yaptık ve Tekirdağ'a yerleştik. İstanbul Üniversitesi’nde Almanca Mütercim - Tercümanlık bölümünü kazandıktan sonra İstanbul'a yerleştim, ardından ailemin ve arkadaşlarımın cesaretlendirmesiyle 2012 yılında Miss Turkey'e başvurdum. Türkiye Güzeli seçilmemle birlikte serüven başladı.""Yarışmadan önce evden okula, okuldan da işe gidiyordum. Tercümanlıkla ve bir mağazada yarı zamanlı çalışarak kendime ek gelir sağlamaya çalışıyordum. Yarışmadan sonra sadece çalışma alanım değişmedi, ben de değiştim. Bunu her zaman dile getiririm. Miss Turkey yarışması benim için bir dönüm noktası oldu; her şeyden önce kabuğumu kırmama, kendime güvenimin artmasına ve o zamana kadar farkında olmadığım güçlü yönlerimi keşfetmeme yardımcı oldu. Kampa, utangaç, insanlarla iletişim kurmaktan kaçınan ve çekinen, kendine güveni olmayan bir kız olarak girdim, bambaşka biri olarak çıktım. Bu yüzden her zaman “iyi ki” diyorum, iyi ki katılmışım bu yarışmaya. Taçtan çok daha değerli güzellikler kattı hayatıma..."Aslında modellik de, oyunculuk da aklımda yoktu. Türkiye Güzeli seçildikten sonra uzun bir süre o sene Çin'de düzenlenen Miss World için hazırlandım, fakat derece almadan döndüm. Türkiye'ye dönmeden bir gün önce Miss Turkey organizatörü, -aynı zamanda menajerim- aradı ve “hiç üzülme, severek izlediğin diziden teklif geldi, döner dönmez çekimlere başlıyorsun” dedi. Böylece, hala herkesin severek izlediği İşler Güçler dizisinin kadrosuna dahil oldum ve oyunculuk serüvenim başladı. Birinci bölümden itibaren hiç kaçırmadan severek izlediğim diziye 13. bölümde dahil oldum ve finale kadar da birlikte çalıştık o müthiş ekiple... Sonrasında “Düğün Dernek”te ve “Düğün Dernek 2”de de beraberdik.""Başrolü paylaşmak istediğim özellikle biri yok ama hayranlık duyduğum ve keşke bir gün tanışsam dediğim iki yabancı oyuncu var: Biri Denzel Washington, diğeri de Al Pacino. İkisinin de bütün filmlerini izledim, birçoğu beni o kadar etkilemiştir ki... Bazı replikleri, davranışları, fikirleri benimsemişimdir. O derece! Benim en büyük hayalim bir aksiyon filminde oynamak. Denzel'in “Man On Fire” filmindeki gibi bir güçlü ve etkileyici bir karakteri canlandırmak isterdim. Ya da Al Pacino'nun “God Father”da canlandırdığı karakter gibi 'harbi' ve her sözü, davranışı eğitici birini... Fakat Türkiye'de komedi rağbet gördüğü için aksiyon filmlerinin, hele ki benim hayalimdeki aksiyon filmlerinin çekilmesi oldukça zor... Ama hayal kurmak serbest öyle değil mi?"