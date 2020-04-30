Acı gerçek ortaya çıktı! Ebru Şallı, Pars'ı yaşatmak için...

Ebru Şallı'dan 23 Nisan için duygulandıran paylaşım
Ebru Şallı'dan ziyaret! Tarifsiz bir acı...
Ebru Şallı'dan yürekleri sızlatan paylaşım!
Ünlü isimler, Ebru Şallı'ya başsağlığı diledi!
Ebru Şallı'nın acı günü... Oğlu Pars hayatını kaybetti
30.04.2020 14:44 Magazin
Ebru Şallı'dan 23 Nisan için duygulandıran paylaşım
Ebru Şallı'dan ziyaret! Tarifsiz bir acı...
Ebru Şallı'dan yürekleri sızlatan paylaşım!
Ünlü isimler, Ebru Şallı'ya başsağlığı diledi!
Ebru Şallı'nın acı günü... Oğlu Pars hayatını kaybetti