Acı haberi Haluk Levent verdi: "Semra Dinçer ablamızı kaybettik"

Bir süredir akciğer kanseri ile mücadele eden oyuncu Semra Dinçer, hayatını kaybetti. 1965 doğumlu oyuncu Kuzey Güney ile İstabullu Gelin'in de aralarında olduğu çok sayıda dizide rol almıştı...Acı haberi Haluk Levent sosyal medya hesabından duyurdu:"Akciğer kanseriydi.2 yıl öncesinden itibaren Ahbaplar ilgilendi.İsmini vermedik.Sadece S.D olarak yazmıştık.Hayırseverler tarafından 2 kez ev tutuldu sayısız operasyon yaptırıldı.Ama olmadı :(Oyuncu Semra Dinçer ablamızı az önce kaybettik.Sevenlerinin başı sağolsun."