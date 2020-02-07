"Acı Kiraz" teaserıyla büyük beğeni topladı!

28 Şubat’ta izleyiciyle buluşmak için gün sayan film, bir yandan çaresiz bir babanın hikayesini konu alırken diğer yandan tüm insanlığı ilgilendiren sorunları beyazperdeye yansıtacak.Erdal Beşikçioğlu, Belçim Bilgin, Ertan Saban, Bülent Şakrak ve Halil Ergün gibi usta oyuncuların rol aldığı “Acı Kiraz” etkileyici hikayesi ve dev oyuncu kadrosuyla, kiraz ağaçlarının gölgesinde yaşamaya tutunan insanların, sönen hayatların, yeşeren umutların hikayesini sinemaseverlerle buluşturacak.