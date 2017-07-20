Acılı baba Eşref Kolçak'tan ilk sözler

Usta sanatçı Harun Kolçak dün gecce saat 23.00 sularında hayatını kaybetti. Harun Kolçak'ın babası, usta sanatçı Eşref Kolçak acı kaybının ardından 'Yavrum çok erken gitti. Allah’ın takdiri ne desem ki…' diye konuştu. Kolçak, Harun Kolçak'ın cenazesinin Gemlik'te annesinin yanında toprağa verileceğini söyledi.

Magazin - 20 Temmuz 2017 10:10
Acılı baba Eşref Kolçak'tan ilk sözler
Yeşilçam’ın efsane oyuncularından Eşref Kolçak, 62 yaşında vefat eden oğlu Harun Kolçak’ın ardından açıklamada bulundu. Sözcü'nün haberine göre Eşref Kolçak gözyaşları içinde yaptığı konuşmasında ‘Yavrum çok erken gitti. Allah’ın takdiri ne desem ki… Allah gençlere uzun sağlıklı ömür versin. Nişantaşı’ndaki cenaze namazına sağlığım el vermediğinden dolayı katılamayacağım. Harun, Gemlik’te annesinin yanına gömülecek. Onu benim yanıma Gemlik’e getirecekler, oğlumu bana getirecekler" dedi.

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Kaynak:hurriyet.com.tr
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