Acılı baba Eşref Kolçak'tan ilk sözler

Magazin - 20 Temmuz 2017 10:10

Yeşilçam’ın efsane oyuncularından Eşref Kolçak, 62 yaşında vefat eden oğlu Harun Kolçak’ın ardından açıklamada bulundu. Sözcü'nün haberine göre Eşref Kolçak gözyaşları içinde yaptığı konuşmasında ‘Yavrum çok erken gitti. Allah’ın takdiri ne desem ki… Allah gençlere uzun sağlıklı ömür versin. Nişantaşı’ndaki cenaze namazına sağlığım el vermediğinden dolayı katılamayacağım. Harun, Gemlik’te annesinin yanına gömülecek. Onu benim yanıma Gemlik’e getirecekler, oğlumu bana getirecekler" dedi.Kaynak:hurriyet.com.tr