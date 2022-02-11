Acısı dinmeyen Ece Erken, Şafak Mahmutyazıcıoğlu ile romantik anlarını paylaştı

Ece Erken uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu ile dans ederken çekilmiş videosunu paylaştı.

11.02.2022 15:12 Magazin

Acısı dinmeyen Ece Erken, Şafak Mahmutyazıcıoğlu ile romantik anlarını paylaştı Ece Erken'in eşi avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu ortağı olduğu mekândan silahlı saldırıya uğramış ve yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetmişti.

Eşinin acısıyla yıkılan Ece Erken zor günler yaşamaya devam ediyor. Şafak Mahmutyazıcıoğlu’na olan özlemi her geçen gün artan ünlü sunucu yaptığı son paylaşımla duygulandırdı.

Erken, eşiyle dans ettiği anları sosyal medya hesabında yayınladı.

İşte o görüntüler:
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