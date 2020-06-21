Acun Ilıcalı, Cem Yılmaz-Serenay Sarıkaya çiftini ziyaret etti!

Geçtiğimiz haftalarda Survivor çekimlerinin yapıldığı Dominik Cumhuriyeti'nden dönen Acun Ilıcalı, Bodrum'a gitti. Cem Yılmaz ile Serenay Sarıkaya'yı ziyaret eden ünlü televizyoncu nostaljik araçların önünde çekildikleri fotoğrafları Instagram hesabından paylaştı. Acun Ilıcalı daha sonra küçük sarı renkli aracına binerek evine doğru yola çıktı.İşte o görüntüler: