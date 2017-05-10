Acun Ilıcalı çıldırdı! Survivor'da 527 bin liralık ödül!

Acun Ilıcalı ödülü kazanan takımın her bir üyesine araba hediye edileceğini açıkladı.

Magazin - 10 Mayıs 2017 15:17

Survivor 87. bölüm fragmanı yayınlandı. Acun Ilıcalı'nın fragmanda daha önce "Hem Survivor hem de Türk televizyonlarından bir ilk olacak" diye bahsettiği ödülü açıkladığı görülüyor. Acun Ilıcalı ödül oyununu kazanan takımın her bir üyesine araba hediye edeceğini açıklıyor. Bu açıklamanın ardından ise 6 araba parkurda beliriyor. 6 arabanın toplan değerinin 527 bin lira olduğu söyleniyor.

YASAL UYARI: Haberin kopyalanması yasaktır. Haber, sadece gecce.com’a link verilerek kullanılabilir.Bunun dışında kopyalayanlar hakkında kanuni işlem yapılacaktır.