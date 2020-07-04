Dört kızı olan 51 yaşındaki ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı, dede oldu. Ilıcalı'nın Seda Başbuğ'dan olan 30 yaşındaki kızı Banu Ilıcalı, bugün ilk bebeğini kucağına aldı.
BEBEĞİN İSMİ BEGÜM
Üç yıl önce Efe Ceyhun ile nikah masasına oturan ve özel hayatını gizli tutan Banu Ilıcalı annelik heyecanını da basından uzak yaşadı. Bir kız bebek dünyaya getiren Ilıcalı çocuğuna Begüm adını verdi.
Acun Ilıcalı dede oldu! Banu Ilıcalı bebeğini kucağına aldı!
Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı dede oldu. Sosyal medya hesabından son olarak kızı Banu Ilıcalı ile fotoğraf paylaşan Acun Ilıcalı'nın torun sahibi olduğu öğrenildi. Acun Ilıcalı'nın büyük kızı Banu Ilıcalı, ilk bebeğini dünyaya getirdi.
04.07.2020 15:26 Magazin