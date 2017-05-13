Uzun süredir Acun Ilıcalı’yla aşk yaşayan ve bu ilişkiden 4 yaşında Melisa adında bir kızı bulunan Şeyma Subaşı, geçen ay Instagram hesabında evlenme kararı aldıklarını duyurmuştu.
Düğünün detayları belli olmaya başladı. Subaşı ve Ilıcalı, Eylül ayında Fransa’da evlenecek. Ilıcalı, düğüne Türkiye’den katılacak konuklara özel uçağını tahsis edecek.
Şeyma Subaşı, şu sıralar Derin Mermerci’nin stil ve moda sitesi gibi bir site açma hazırlığında. Son dönemde tüm vaktini bu konuyla ilgilenerek geçiren Subaşı, sitenin yayına başlamasının ardından düğün hazırlıklarına hız verecek.
Acun Ilıcalı ile Şeyma Subaşı'nın nikah yeri belli oldu!
Acun Ilıcalı ile Şeyma Subaşı'nın merakla beklenen düğüne ait detaylar ortaya çıkmaya başladı.Magazin - 14 Mayıs 2017 06:00
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