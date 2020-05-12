Acun Ilıcalı'nın ve ekibinin bayramdan önce Türkiye'ye döneceği iddia edilmiş ve Ilıcalı'yla birlikte yanındaki kişilerin İstanbul'da bir KYK yurdunda karantinaya alınacağı iddia edilmişti. Ünlü sunucu iddialara Twitter'dan yaptığı açıklama ile cevap verdi ve haberlerin doğru olmadığını söyledi.
İşte o açıklama:
"Türkiye’ye döneceğim haberi yanlış, bölgedeki vatandaşlarımızı bulundukları adalardan alıp ekibimizin bir kısmıyla Türkiye’ye yolluyoruz, özlem doluyum o ayrı.."
Acun Ilıcalı karantina haberlerine yanıt verdi!
'Survivor 2020 Ünlüler Gönüllüler' yarışmasının çekimleri için Dominik Cumhuriyeti'nde bulunan yapımcı Acun Ilıcalı'nın ve Survivor ekibinin, THY'ye ait uçakla İstanbul'a döndükten sonra Kovid-19 tedbirleri kapsamında Kredi ve Yurtlar Kurumuna bağlı yurtta 14 gün karantinada tutulacakları iddia edilmişti. Ilıcalı bu iddiaya yanıt verdi.
12.05.2020 17:09 Magazin