Acun Ilıcalı karantina haberlerine yanıt verdi!

Acun Ilıcalı'nın ve ekibinin bayramdan önce Türkiye'ye döneceği iddia edilmiş ve Ilıcalı'yla birlikte yanındaki kişilerin İstanbul'da bir KYK yurdunda karantinaya alınacağı iddia edilmişti. Ünlü sunucu iddialara Twitter'dan yaptığı açıklama ile cevap verdi ve haberlerin doğru olmadığını söyledi.İşte o açıklama:"Türkiye’ye döneceğim haberi yanlış, bölgedeki vatandaşlarımızı bulundukları adalardan alıp ekibimizin bir kısmıyla Türkiye’ye yolluyoruz, özlem doluyum o ayrı.."