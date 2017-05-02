Acun Ilıcalı, oyunlardaki kural değişikliğini anlattı

Adaya son olarak gönüllüler takımından Burçak veda etti. Acun Ilıcalı elemenin yapıldığı konseyde Survivor 2017'deki yeni kuralları anlattı.
Survivor'da elenen isim belli oldu
Acun Ilıcalı, "Arkadaşlar, bundan sonra artık sayı azaldığı için oynanan tüm oyunlarda birinci ve ikinci turlar 6'da bitecek. Tüm oyunlarda final turu 3'te bitecek.
Birinci ve ikinci turun daha net belirlenmesini istiyoruz. Hem dokunulmazlık hem de ödül oyunlarında turlarda 6 olan, finalde de ise 3 olan kazanacak" dedi.
Survivor'da yeni oyun!