Acun Ilıcalı, oyunlardaki kural değişikliğini anlattı

Survivor 2017'deki yeni kuralları Acun Ilıcalı konseyde yarışmacılara anlattı.

Magazin - 03 Mayıs 2017 03:00
TV8'de ekrana gelen Survivor'da gün geçtikçe yarışmacı sayısı azalıyor.

Adaya son olarak gönüllüler takımından Burçak veda etti. Acun Ilıcalı elemenin yapıldığı konseyde Survivor 2017'deki yeni kuralları anlattı.

Survivor'da elenen isim belli oldu

Survivor'da elenen isim belli oldu



Acun Ilıcalı, "Arkadaşlar, bundan sonra artık sayı azaldığı için oynanan tüm oyunlarda birinci ve ikinci turlar 6'da bitecek. Tüm oyunlarda final turu 3'te bitecek.

Birinci ve ikinci turun daha net belirlenmesini istiyoruz. Hem dokunulmazlık hem de ödül oyunlarında turlarda 6 olan, finalde de ise 3 olan kazanacak" dedi.

Survivor'da yeni oyun!

Survivor'da yeni oyun!
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