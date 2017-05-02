Acun Ilıcalı, oyunlardaki kural değişikliğini anlattı

Magazin - 03 Mayıs 2017 03:00

Survivor'da elenen isim belli oldu

Survivor'da yeni oyun!

TV8'de ekrana gelen Survivor'da gün geçtikçe yarışmacı sayısı azalıyor.Adaya son olarak gönüllüler takımından Burçak veda etti. Acun Ilıcalı elemenin yapıldığı konseyde Survivor 2017'deki yeni kuralları anlattı.Acun Ilıcalı, "Arkadaşlar, bundan sonra artık sayı azaldığı için oynanan tüm oyunlarda birinci ve ikinci turlar 6'da bitecek. Tüm oyunlarda final turu 3'te bitecek.Birinci ve ikinci turun daha net belirlenmesini istiyoruz. Hem dokunulmazlık hem de ödül oyunlarında turlarda 6 olan, finalde de ise 3 olan kazanacak" dedi.