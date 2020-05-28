Acun Ilıcalı: "Şeyma çocuğuna çok bağlı bir anne!"

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Survivor adasında yangın!

Demet Akalın, Acun Ilıcalı'ya resti çekti!

Acun Ilıcalı, Cüneyt Özdemir’in Youtube kanalında düzenlediği canlı yayına konuk oldu. Kızı Melisa ile birlikte Dominik Cumhuriyeti’nde olan Ilıcalı, “Karantinadan dolayı Şeyma Subaşı oraya gelemiyor. Melisa dönemiyor. Nasıl bir iletişimleri var?” sorusunu şöyle yanıtladı:“Zor bir süreç bir annenin kızından uzakta kalması. Melisa karantinadan dolayı mecburen yanımda kaldı. Ama her gün 2-3 saat Facetime’dan aralıksız konuşuyorlar. Şeyma bu süreçte çok anlayışlı davrandı. Onun çok iyi ve çocuğuna çok bağlı bir anne olduğunu düşünüyorum. Melisa’nın enerjisini, neşesini de Şeyma’dan aldığını düşünüyorum. Önceliğimiz her zaman çocuğumuz. Biz ayrılmış olabiliriz ama burada mühim olan o çocuğun geleceği ve mutluluğu. İkimiz de bu özeni gösteriyoruz. Bence mutlu bir evlat yetiştiriyoruz. İkimizin de bu konuda çabası büyük.”