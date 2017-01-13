Acun Ilıcalı ve kızları!

Acun Ilıcalı kızları Yasemin, Leyla ve Melisa ile birlikte ilk kez bir fotoğrafını paylaştı.

Magazin - 13 Ocak 2017 10:40
Acun Ilıcalı ve kızları!
Acun Ilıcalı kızları ile çektirdiği fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaştı. Kızlarını boy sırasına göre dizen Ilıcalı en arkaya da kendisi geçti. Bu fotoğraf sosyal medyada oldukça ilgi gördü. Şeyma Subaşı'ndan olan kızı Melisa ve Zeynep Ilıcalı'dan olan kızları Yasemin ve Leyla ile Acun Ilıcalı ilk kez hep birlikte fotoğraf paylaştı. 4 kızı bulunan Acun Ilıcalı büyük kızı Banu'yu da geçtiğimiz aylarda evlendirmişti.



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