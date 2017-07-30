Acun Ilıcalı yelkencileri ağırladı!

Sürat teknesiyle Ayvalık'a giden Acun Ilıcalı, önce Hülya Avşar ile buluştu sonra da yelkenci öğrencilerle sürat teknesinde fotoğraf çektirdi.

Magazin - 30 Temmuz 2017 09:30
Acun Ilıcalı yelkencileri ağırladı!
Balıkesir'in Ayvalık İlçesi'ne sürat teknesiyle gelen televizyoncu Acun Ilıcalı ve Şeyma Subaşı, sanatçı Hülya Avşar ile buluştu.

Ilıcalı ve Subaşı ile Hülya Avşar gittikleri Yelken Kafe Restoran'da yemek yedi. Yemeğin ardından Acun Ilıcalı ve Şeyma Subaşı, yelken antrenörü Yağmur Zabun ve Ayvalık Yelken İhtisas Spor Kulübü öğrencileriyle bir süre sohbet etti. Ilıcalı ve Subaşı özel sürat teknelerinde minik yelkencilerle fotoğraf çektirdi.

Ilıcalı ve Subaşı, ilçede yaklaşık 3 saat kaldıktan sonra geldikleri sürat teknesiyle ayrıldı.

FOTOĞRAF GALERİSİ İÇİN TIKLAYINIZ

DHA
YASAL UYARI: Haberin kopyalanması yasaktır. Haber, sadece gecce.com’a link verilerek kullanılabilir.Bunun dışında kopyalayanlar hakkında kanuni işlem yapılacaktır.

PAYLAŞ

  • Bunu Facebook'da paylaş!
  • Bunu Tweet'le!
  • Bunu Google Plus'ta paylaş!
  • Bunu Pinterest'te paylaş!

YORUMLAR

Üye Girişi Yap

İsim

E-posta

Yorumunuz

BAKMADAN GEÇME

  • Sarp Levendoğlu ve Begüm Birgören 5 yıl sonra buluştu
  • Sevda Demirel: Hande Ataizi'ne bugün olsa yine o tokadı atarım
  • 40 derece sıcakta böyle giyindi
  • Yeliz Yeşilmen namaz fotoğrafı paylaştı!
  • Hacı Sabancı hakkında çıkan haberlere ateş püskürdü

Sarp Levendoğlu ve Begüm Birgören 5 yıl sonra buluştu

MAGAZİN HABERLERİ

  • Seçkin Piriler yeni aşkını buldu!
  • Hande Subaşı'nın Çeşme romantizmi
  • Film çekimleri için Rize'ye gittiler!
  • Ebru Şallı'dan taşınma hamlesi!
  • Engin Öztürk'ten yeni dizi müjdesi!
  • Deli Gönül'de ortalık toz duman!
  • Kenan Doğulu'dan özel kutlama!
  • Merve Oflaz da oraya gitti...
  • Polis zorla striptiz yaptırdı!
  • Engin Akyürek'in yeni dizi imajı!

EN ÇOK TIKLANANLAR

  • Merve Özbey: Boyum kısa, ne yapayım?
  • Engin Akyürek'in yeni dizi imajı!
  • Show TV'ye Dünya Güzellerim cezası!
  • Acun Ilıcalı, Yıldız Tilbe müjdesini verdi!
  • Can Bonomo'dan aşk paylaşımı!
  • Reytinglerin galibi hangisi oldu?
  • Reytinglerin galibi hangisi oldu?
  • Ebru Şallı'ya 'Çıplak fotoğraf' davasında ikinci şok
Merve Özbey: Boyum kısa, ne yapayım?