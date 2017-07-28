Acun Ilıcalı, Yıldız Tilbe müjdesini verdi!

Magazin - 28 Temmuz 2017 15:05

Acun Ilıcalı'dan Yıldız Tilbe itirafı!

Yeni sezonda O Ses Türkiye jürisinde değişiklikler yapmak isteyen Acun Ilıcalı çalışmalara başladı. Ilıcalı bunun müjdesini de Twitter'dan yaptığı açıklama ile verdi.İşte Acun Ilıcalı'nın o paylaşımı;