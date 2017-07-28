Acun Ilıcalı, Yıldız Tilbe müjdesini verdi!
TV8'in sahibi ve O Ses Türkiye'nin sunucusu olan Acun Ilıcalı, Yıldız Tilbe müjdesini verdi.
Magazin - 28 Temmuz 2017 15:05
Yeni sezonda O Ses Türkiye jürisinde değişiklikler yapmak isteyen Acun Ilıcalı çalışmalara başladı. Ilıcalı bunun müjdesini de Twitter'dan yaptığı açıklama ile verdi.
İşte Acun Ilıcalı'nın o paylaşımı;
Acun Ilıcalı'dan Yıldız Tilbe itirafı!
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