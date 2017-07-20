Acun Ilıcalı'dan 3 Adam'a bir şans daha!

Dizi - 20 Temmuz 2017 13:13

Geçen sezon sonrasında veda ettiği konuşulan Eser Yenenler, Oğuzhan Koç ve İbrahim Büyükak'ın sunduğu 3 Adam'ın yeni sezon farklı bir proje ile ekranda olacağı ortaya çıktı.Sezonun bitişinin ardından 3 adam programı final kararı almıştı. Acun Ilıcalı bu 3 Adamın yeni projeyle ekranlara döneceğini duyurdu.Şeyma Subaşı, Acun Ilıca ve 3 Adam'ın toplantı sırasında çektiği hikayesiyle bu sürprizi takipçilerine vermiş oldu.