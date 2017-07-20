Acun Ilıcalı'dan 3 Adam'a bir şans daha!
TV8'in sahibi olan ünlü yapımcı Acun Ilıcalı, programlarının kalkacağı konuşulan 3 Adam'a bir şans daha verdi.
Dizi - 20 Temmuz 2017 13:13
Geçen sezon sonrasında veda ettiği konuşulan Eser Yenenler, Oğuzhan Koç ve İbrahim Büyükak'ın sunduğu 3 Adam'ın yeni sezon farklı bir proje ile ekranda olacağı ortaya çıktı.
Sezonun bitişinin ardından 3 adam programı final kararı almıştı. Acun Ilıcalı bu 3 Adamın yeni projeyle ekranlara döneceğini duyurdu.
Şeyma Subaşı, Acun Ilıca ve 3 Adam'ın toplantı sırasında çektiği hikayesiyle bu sürprizi takipçilerine vermiş oldu.
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