Acun Ilıcalı'dan düğün itirafı!

Uçankuş'ta yer alan habere göre; muhabirlerin düğünü sorması üzerine Acun Ilıcalı'nın "Kısmet" demesi Şeyma Subaşı'yı kahkahalara boğdu.
Düğünün tarihini söylemeyen Acun Ilıcalı "Düğün yurt dışında olacak 3 gün 3 gecce olacağı yönünde çıkan haberler doğru değil" açıklamasında bulundu.
Şeyma Subaşı ise Mikonos'ta günlerce yaptığı bekarlığa veda partisi için "20 kız arkadaşımla bir araya geldik çok eğlendiğimiz bir parti oldu." dedi.
Şeyma Subaşı: 8 yılın sonunda evleniyorum
Şeyma Subaşı bekarlığa veda partisi düzenledi!