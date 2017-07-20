Acun Ilıcalı'dan düğün itirafı!

Magazin - 20 Temmuz 2017 14:56

Şeyma Subaşı: 8 yılın sonunda evleniyorum

Şeyma Subaşı bekarlığa veda partisi düzenledi!

Kameralara ilk kez birlikte röportaj veren ikili düğün hakkında merak edilenleri anlattı.Uçankuş'ta yer alan habere göre; muhabirlerin düğünü sorması üzerine Acun Ilıcalı'nın "Kısmet" demesi Şeyma Subaşı'yı kahkahalara boğdu.Düğünün tarihini söylemeyen Acun Ilıcalı "Düğün yurt dışında olacak 3 gün 3 gecce olacağı yönünde çıkan haberler doğru değil" açıklamasında bulundu.Şeyma Subaşı ise Mikonos'ta günlerce yaptığı bekarlığa veda partisi için "20 kız arkadaşımla bir araya geldik çok eğlendiğimiz bir parti oldu." dedi.