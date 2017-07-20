Acun Ilıcalı'dan düğün itirafı!

Acun Ilıcalı ve Şeyma Subaşı çifti geçtiğimiz gün Etiler'de bir mekan çıkışında görüntülendi.

Magazin - 20 Temmuz 2017 14:56
Acun Ilıcalı'dan düğün itirafı!
Kameralara ilk kez birlikte röportaj veren ikili düğün hakkında merak edilenleri anlattı.

Uçankuş'ta yer alan habere göre; muhabirlerin düğünü sorması üzerine Acun Ilıcalı'nın "Kısmet" demesi Şeyma Subaşı'yı kahkahalara boğdu.

Düğünün tarihini söylemeyen Acun Ilıcalı "Düğün yurt dışında olacak 3 gün 3 gecce olacağı yönünde çıkan haberler doğru değil" açıklamasında bulundu.

Şeyma Subaşı ise Mikonos'ta günlerce yaptığı bekarlığa veda partisi için "20 kız arkadaşımla bir araya geldik çok eğlendiğimiz bir parti oldu." dedi.

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