Acun Ilıcalı'dan Nusret'e destek!
Acun Ilıcalı, Instagram hesabından Nusret'e destek verdi. İşte o görüntüler..
Magazin - 11 Mayıs 2017 12:07
Acun Ilıcalı, Survivor'da ağırladığı Nusret'le New York'a geçti. Burada "tuzlama" hareketi ile dünya çapında üne kavuşan Nusret'e genç bir kız büyük ilgi gösterdi. Nusret'i karşısında görünce heyecanlanan genç, tişörtünü Nusret'e imzalattıktan sonra ona sıkı sıkı sarıldı. O anları cep telefonu ile görüntüleyen Acun Ilıcalı, Instagram'dan bir paylaşımda bulundu.
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Acun, Instagram'a şöyle yazdı:
"Yanlış anlamayın New York'tayız ve gördüğünüz New York'ta yaşayan kızın çantasında Nusret tişörtü var ve onu imzalatıyor. Emeğinle buralara geldin, seninle gurur duyuyorum. Çok daha iyi yerlere geleceksin, kıskananlar çatlasın :) "
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