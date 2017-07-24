Acun Ilıcalı'nın ekibi deplasmanda kazandı

Alaçatı'da tatilini sürdüren televizyoncu Acun Ilıcalı ve ekibi, plaj futbolu maçı için deniz yoluyla Seferihisar'a geçti.

Magazin - 24 Temmuz 2017 16:44
Acun Ilıcalı'nın ekibi deplasmanda kazandı
Acun Ilıcalı'nın yanı sıra Murat Boz, Barış Arduç gibi ünlü isimlerden oluşan plaj futbol takımı, Seferihisar Belediyesi ile karşılaştı. Ilıcalı'nın ekibi, belediyeye ait plaj futbolu sahasında oynanan ve eski hakem İsmet Arzuman'ın yönettiği maçı 4-3 kazandı. Deniz yoluyla Seferihisar'a gelen Acun Ilıcalı ve ekibi, karşılaşma öncesi sosyal medya üzerinden 'Deplasmana kazanmaya gidiyoruz' videoları paylaştı. Maçın sonunda galibiyet coşkusu yaşayan Acun ve ekibi, mutluluklarını yeniden sosyal medya üzerinden takipçileriyle paylaştı.


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