Survivor'da böyle ada konseyi görülmedi!
TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor'ın yapımcısı da olan Acun Ilıcalı, kızları ve adadaki çocuklarla beraber ada konseyi videosu çekti.
Acun Ilıcalı "Survivor Survivor olalı böyle konsey görmedi.." diyerek o anları paylaştı.
Acun Ilıcalı'nın kızları konseyde!
Acun Ilıcalı, Instagram'da paylaştığı video ile herkesi şaşırttı.Magazin - 05 Mayıs 2017 14:10
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