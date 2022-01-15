Acun Ilıcalı’nın kızlarının bulunduğu lüks cip kaza geçirdi!

Bolu'da, Acun Ilıcalı'nın kızları Yasemin ve Leyla Ilıcalı'nın içinde bulunduğu cip, Kartalkaya Kayak Merkezi yolunda kontrolden çıkıp, orman içine doğru sürüklendi. Kazada yaralanan olmazken cip, çekiciyle kaldırıldı.

15.01.2022 17:22 Magazin

Acun Ilıcalı’nın kızlarının bulunduğu lüks cip kaza geçirdi! Acun Ilıcalı'nın kızları Yasemin ve Leyla Ilıcalı, Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi yolunda trafik kazası geçirdi.

Karlı yolda kontrolden çıkan ve ormana doğru sürüklenen lüks cip, ağaca çarparak durabildi.

Acun Ilıcalı'nın kızları Yasemin ve Leyla Ilıcalı'nın yara almadığı belirtildi.

Sürücü ve Acun Ilıcalı'nın kızları başka bir araçla olay yerinden ayrılırken, lüks cip çekici yardımıyla kaldırıldı.
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