Acun Ilıcalı'nın 'Survivor' hazırlığı!
Survivor'ın çekimleri için Dominik'e giden Acun Ilıcalı'dan olay paylaşım
Magazin - 19 Ocak 2017 14:10
TV8 ekranlarında yayınlanacak olan Survivor 2017'nın çekimleri başladı.
Survivor 2017 için Dominik'e giden Acun Ilıcalı, denizde çekilmiş fotoğrafını 'Survivor öncesi son hazırlıklar' notuyla paylaştı.
Daha önce de Şeyma Subaşı paylaşımda bulunmuştu.
Survivor'ın çekimleri başladı!
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