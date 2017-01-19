Acun Ilıcalı'nın 'Survivor' hazırlığı!

Magazin - 19 Ocak 2017 14:10

Survivor'ın çekimleri başladı!

TV8 ekranlarında yayınlanacak olan Survivor 2017'nın çekimleri başladı.Survivor 2017 için Dominik'e giden Acun Ilıcalı, denizde çekilmiş fotoğrafını 'Survivor öncesi son hazırlıklar' notuyla paylaştı.Daha önce de Şeyma Subaşı paylaşımda bulunmuştu.