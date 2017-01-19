Acun Ilıcalı'nın 'Survivor' hazırlığı!

Survivor'ın çekimleri için Dominik'e giden Acun Ilıcalı'dan olay paylaşım

Magazin - 19 Ocak 2017 14:10
Acun Ilıcalı'nın 'Survivor' hazırlığı!
TV8 ekranlarında yayınlanacak olan Survivor 2017'nın çekimleri başladı.

Survivor 2017 için Dominik'e giden Acun Ilıcalı, denizde çekilmiş fotoğrafını 'Survivor öncesi son hazırlıklar' notuyla paylaştı.


Daha önce de Şeyma Subaşı paylaşımda bulunmuştu.

Survivor'ın çekimleri başladı!

Survivor'ın çekimleri başladı!






YASAL UYARI: Haberin kopyalanması yasaktır. Haber, sadece gecce.com’a link verilerek kullanılabilir.Bunun dışında kopyalayanlar hakkında kanuni işlem yapılacaktır.

PAYLAŞ

  • Bunu Facebook'da paylaş!
  • Bunu Tweet'le!
  • Bunu Google Plus'ta paylaş!
  • Bunu Pinterest'te paylaş!

YORUMLAR

Üye Girişi Yap

İsim

E-posta

Yorumunuz

MAGAZİN HABERLERİ

  • "Dua etsin, kapı önüne koyulmadı"
  • Paydaş'tan Gülin Dönmez'e destek!
  • Annesine 750 Bin TL'ye ev aldı mı?
  • 'Yılın Kadınları' ödüllendirildi!
  • İşte "İçerde"nin yeni fragmanı
  • Serenay'ın saçları 1.5 milyon TL
  • Reytinglerin galibi hangisi oldu?
  • Tuba yıldızlar partisinde
  • Sürpriz aşk 1 ay önce başlamış!
  • Murat Boz'un sabah sporu!

EN ÇOK TIKLANANLAR

  • Çağatay ve Aras'tan minik kalplere destek!
  • Demet Akalın, İrem Derici’ye gönderme mi yaptı?
  • Hanife'ye Serkan'dan şok yanıt geldi!
  • Adnan'ın Didem'in omzunda yumurta kırdı
  • Reytinglerin galibi hangisi oldu?
  • Reytinglerin galibi hangisi oldu?
  • 'Kiralık Aşk'ta gözyaşlarıyla veda
  • Sürpriz aşk 1 ay önce başlamış!
Çağatay ve Aras'tan minik kalplere destek!

EN POPÜLER HABERLER

  • Acun Ilıcalı'nın 'Survivor' hazırlığı!
  • Demet Akalın: Hülya Avşar'ı yeniden yaratacağım
  • "Asena Atalay'a: Dua etsin, kapı önüne koyulmadı"
  • "İçerde"nin 18. bölüm tanıtımı
  • Reytinglerin galibi hangisi oldu?
  • Sürpriz aşk 1 ay önce başlamış!
  • Murat Boz'un sabah sporu!
  • Azra Akın'ın keyfi yerinde
Acun Ilıcalı'nın 'Survivor' hazırlığı!