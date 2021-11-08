Acun Ilıcalı’ya "Kumar oynamaya özendirmek” suçundan ceza kesildi!

Acun Ilıcalı’nın sahibi olduğu TV8, Şampiyonlar Ligi ön eleme maçı yayını sırasında yayınlanan bahis sitesi reklamları nedeniyle cezaya mahkûm edildi.Ilıcalı’nın, “Bilgimiz dışındadır” dediği reklamlar nedeniyle kanala, Ticaret Bakanlığı tarafından “Kumar oynamaya özendirmek” gerekçesiyle 457 bin 308 TL para cezası kesildiği ortaya çıktı.