Acun Ilıcalı'ya tepki yağdı!

Survivor’da Perviz’in elenmesi sonrası sosyal medya karıştı. Eleme adayları Perviz ve Ezgi’ydi. Ezgi SMS’te birinci olunca potadan çıktı ve Ersin’i potaya soktu. SMS’te ikinci olan Aycan ise Mert’in ismini söyledi.Böylelikle Ezgi’yle elemeye girmesi beklenen Perviz’in rakipleri Ersin ve Mert oldu. Perviz, Survivor’a veda etti. Azerbaycan halkı Acun Ilıcalı’ya tepki gösterdi:“Azerbaycan neden oy kullanamıyor!”“Performans sonuncusu olan Ezgi birinci olurken, performans birincisi Perviz nasıl elenebiliyor?”