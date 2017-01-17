Acun, Kanal D’de yasaklandı!

Acun Ilıcalı ile Hürriyet Magazin servisi arasında uzun zamandır devam eden kavganın boyutu büyüdü ve Kanal D Magazin, Acun Ilıcalı ile ilgili her türlü görüntüye yasak getirdi!

Magazin - 17 Ocak 2017 12:20
Acun, Kanal D’de yasaklandı!
Hürriyet magazin servisinde başta Cengiz Semercioğlu olmak üzere, uzun zamandır magazin haberlerinde de sert eleştirilen Acun Ilıcalı, kendi yayınlarının görüntülerini Kanal D’nin almasını yasaklamıştı.

Bunun üzerine Hürriyet magazinden sonra Kanal D magazin servisi de Acun Ilıcalı ve yayınlarıyla ilgili hiçbir görüntü yayınlamama kararı aldı!



Acun Ilıcalı ve kızları!

Acun Ilıcalı ve kızları!
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