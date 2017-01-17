Acun, Kanal D’de yasaklandı!
Acun Ilıcalı ile Hürriyet Magazin servisi arasında uzun zamandır devam eden kavganın boyutu büyüdü ve Kanal D Magazin, Acun Ilıcalı ile ilgili her türlü görüntüye yasak getirdi!
Magazin - 17 Ocak 2017 12:20
Hürriyet magazin servisinde başta Cengiz Semercioğlu olmak üzere, uzun zamandır magazin haberlerinde de sert eleştirilen Acun Ilıcalı, kendi yayınlarının görüntülerini Kanal D’nin almasını yasaklamıştı.
Bunun üzerine Hürriyet magazinden sonra Kanal D magazin servisi de Acun Ilıcalı ve yayınlarıyla ilgili hiçbir görüntü yayınlamama kararı aldı!
Acun Ilıcalı ve kızları!
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