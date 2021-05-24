'Ada Masalı’ dizisinden ilk tanıtım!

Ayça Ayşin Turan ile Alp Navruz’un başrollerini paylaştığı, Ali Bilgin yönetmenliğindeki Ay Yapım’ın merakla beklenen yeni dizisi ‘Ada Masalı’, Star TV ekranlarında romantik rüzgarlar estirmek için hazırlanıyor. Birbirine zıt iki karakterin arasında doğacak aşkı konu alan ‘Ada Masalı’nın ilk teaser’ı seyirciyle buluştu. Yayınlanan teaser’da ilk kez bir projede bir araya gelen Ayça Ayşin Turan ve Alp Navruz’un uyumu dikkat çekti.Oyuncu kadrosunda Ayça Ayşin Turan ve Alp Navruz’un yanı sıra İpek Tenolcay, Nihan Büyükağaç, Bülent Çolak, Cem Anıl Kenar, Beril Pozam, Özge Demirtel, Rami Narin, Eylül Ersöz ve Bedia Ener’in yer aldığı dizinin senaryosu, Yeşim Çıtak ve Yelda Eroğlu’nun imzasını taşıyor.İzleyenlerin ayaklarını yerden kesecek romantik hikayesiyle ‘Ada Masalı’ çok yakında Star TV ekranlarında!