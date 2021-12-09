'Ada Masalı' ekibi son kez "paydos" dedi!

Başrollerini Ayça Ayşin Turan ile Alp Navruz’un paylaştığı ‘Ada Masalı’nın 11 Aralık Cumartesi akşamı ekranlara gelecek final bölümüyle yayın hayatı sona eriyor. Renkli hikayesiyle ilgiyle izlenen dizinin Sığacık’ta gerçekleştirilen çekimleri geçtiğimiz günlerde biterken dizinin ekibi ise o anları fotoğraflarla ölümsüzleştirdi. 25 hafta boyunca ekran başındakilerin kalplerini ısıtan hikayesiyle evlere konuk olan ‘Ada Masalı’nın final bölümü heyecanla bekleniyor.Ali Bilgin’in genel yönetmenliğini, Özgür Sevimli’nin ise yönetmenliğini üstlendiği dizinin oyuncu kadrosunda Ayça Ayşin Turan ile Alp Navruz’a Nihan Büyükağaç, İpek Tenolcay, Bülent Çolak, Rami Narin, Merve Nur Bengi, Fatih Yücebağ, Özge Demirtel, İlkay Akdağlı, Can Kahraman, Eylül Ersöz ve Bedia Ener eşlik ediyor.‘Ada Masalı’ final bölümüyle 11 Aralık Cumartesi akşamı saat 20.00’de Star TV’de!