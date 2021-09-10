'Ada Masalı'dan eğlence ve romantizm dolu tanıtım

Kalpleri ısıtan hikayesiyle beğenileri toplayan ‘Ada Masalı’nın yeni bölüm tanıtımında yaptıkları plan sonucu adaya ayrıldıkları haberini yayan Haziran ve Poyraz, adadakilere yakalanmamak için elinden geleni yapıyor. Kırlangıç Adası sakinleri ise bu haberle sarsılıyor. Haziran için gelen görücü, Poyraz’ı deliye döndürürken tanıtımda bu anların izleyenlere komik dakikalar yaşatacağının sinyalleri veriliyor. Kendisini affettirmeye çalışan Alper’in (Rami Narin) Biricik (Özge Demirtel) yerine Melisa’nın (Merve Nur Bengi) gözlerine bakarak “Seni seviyorum” demesi bu aşk üçgeninin akıbeti konusunda kafaları karıştırırken aşklarını kapalı kapılar ardında yaşamaya başlayan Haziran ve Poyraz’ın bağı gün geçtikçe daha da kuvvetleniyor.Ali Bilgin’in genel yönetmenliğini, Özgür Sevimli’nin ise yönetmenliğini üstlendiği ‘Ada Masalı’nın senaryosu Aksel Bonfil imzası taşıyor. Dizinin oyuncu kadrosunda Ayça Ayşin Turan ile Alp Navruz’a Nihan Büyükağaç, İpek Tenolcay, Bülent Çolak, Beril Pozam, Rami Narin, Merve Nur Bengi, Fatih Yücebağ, Özge Demirtel, İlkay Akdağlı, Can Kahraman, Eylül Ersöz ve Bedia Ener eşlik ediyor.‘Ada Masalı’ her salı akşamı saat 20.00’de Star TV ekranlarında!