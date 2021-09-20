'Ada Masalı'nda ayrılık vakti: "Son kez öp beni"

‘Ada Masalı’nın salı günü yayınlanacak yeni bölümünden duygusal bir tanıtım paylaşıldı. Haziran ve Poyraz, birbirlerine delicesine aşık olmalarına rağmen ayrılıyorlar. Derin bir üzüntü içinde olan Haziran, Poyraz’ı ayrılık konusunda ikna etmeye çalışırken Poyraz ise deliye dönüyor. Yağmur altında gerçekleştirdikleri veda konuşması, izleyenleri gözyaşlarına boğacak dakikaların sinyallerini veriyor. İzleyenlerin tutkulu bir ayrılık sahnesine tanık olacağı ‘Ada Masalı’nın yeni bölümü birçok duyguyu bir arada yaşatacak.Ali Bilgin’in genel yönetmenliğini, Özgür Sevimli’nin ise yönetmenliğini üstlendiği ‘Ada Masalı’nın senaryosu Aksel Bonfil imzası taşıyor. Dizinin oyuncu kadrosunda Ayça Ayşin Turan ile Alp Navruz’a Nihan Büyükağaç, İpek Tenolcay, Bülent Çolak, Beril Pozam, Erdem Kaynarca, Rami Narin, Merve Nur Bengi, Fatih Yücebağ, Özge Demirtel, İlkay Akdağlı, Can Kahraman, Eylül Ersöz ve Bedia Ener eşlik ediyor.‘Ada Masalı’ her salı akşamı saat 20.00’de Star TV ekranlarında!