'Ada Masalı'nda büyük kargaşa!

Dün akşam ekranlara gelen bölümüyle ‘Ada Masalı’, sosyal medyada çok konuşuldu. Beraber olmalarını istemeyenlere karşı herkesi ayrıldıklarına ikna etmeye çalışan Haziran (Ayça Ayşin Turan) ve Poyraz (Alp Navruz), kimi zaman izleyenlere komik dakikalar yaşatırken aşklarını gönül rahatlığıyla yaşayamadıkları anlardaki çaresizlikleri seyirciyi üzdü. Çektikleri ıstıraba son vermek için nikah masasına oturma kararı alan ikilinin düğünü romantik atmosferiyle masalsı bir görüntü oluştururken ikilinin evlenip evlenemeyeceği merak uyandırdı. Son anda Aliye (Bedia Ener) ve Zeynep’in (İpek Tenolcay) bu nikaha müdahale edip etmeyeceği akıllarda soru işareti yaratırken yeni bölümden ön izleme sahnesinde gerginlik büyüyor. Aliye ve Zeynep’in itirazlarıyla nikahta büyük bir kavga çıkarken iki taraf birbirine giriyor.Ali Bilgin’in genel yönetmenliğini, Özgür Sevimli’nin ise yönetmenliğini üstlendiği ‘Ada Masalı’nın senaryosu Aksel Bonfil imzası taşıyor. Dizinin oyuncu kadrosunda Ayça Ayşin Turan ile Alp Navruz’a Nihan Büyükağaç, İpek Tenolcay, Bülent Çolak, Beril Pozam, Erdem Kaynarca, Rami Narin, Merve Nur Bengi, Fatih Yücebağ, Özge Demirtel, İlkay Akdağlı, Can Kahraman, Eylül Ersöz ve Bedia Ener eşlik ediyor.‘Ada Masalı’ her salı akşamı saat 20.00’de Star TV ekranlarında!