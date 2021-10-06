'Ada Masalı'nım yeni bölümünden ilk sahne...

Ay Yapım imzalı ‘Ada Masalı’nın önceki akşam yayınlanan 16. bölümünün hemen ardından izleyenlerle buluşan yeni bölümden ön izleme sahnesinde Poyraz’a ne olduğu merak konusu haline geldi. Duvara asılan kayıp ilanı, Poyraz’ın ortadan kaybolduğunun habercisi olurken Haziran’ın perişan hali gözlerden kaçmadı. Genç kadın, Poyraz’ın nerede olduğundan bihaber gözyaşlarına boğuldu.Ali Bilgin’in genel yönetmenliğini, Özgür Sevimli’nin ise yönetmenliğini üstlendiği ‘Ada Masalı’nın senaryosu Aksel Bonfil imzası taşıyor. Dizinin oyuncu kadrosunda Ayça Ayşin Turan ile Alp Navruz’a Nihan Büyükağaç, İpek Tenolcay, Bülent Çolak, Beril Pozam, Erdem Kaynarca, Rami Narin, Merve Nur Bengi, Fatih Yücebağ, Özge Demirtel, İlkay Akdağlı, Can Kahraman, Eylül Ersöz ve Bedia Ener eşlik ediyor.‘Ada Masalı’ her salı akşamı saat 20.00’de Star TV ekranlarında!