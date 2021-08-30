'Ada Masalı'nda Poyraz'dan Haziran'a romantik sürpriz!

Star TV ekranlarının büyük ilgi gören dizisi ‘Ada Masalı’nın yeni bölüm tanıtımında Haziran’ın evinde kalan Batu (Erdem Kaynarca), Poyraz’ın kıskançlık krizlerine girmesine sebep oluyor. Poyraz’ın kıskançlığını gizleme çabaları eğlenceli anlara sahne olurken bu durum Haziran’ın hoşuna gidiyor. Haziran’a olan hisleri konusunda ne yapması gerektiğini bilemeyen Poyraz, yakın dostu Alper’den (Rami Narin) tavsiye alarak Haziran’ın karşısına romantik bir sürprizle çıkıyor. Poyraz'ın Haziran'a "Biz seninle gerçek bir rüya yaşayacağız." sözleri seyircinin kalbini ısıtacak bir bölümün habercisi oluyor.Ali Bilgin’in genel yönetmenliğini, Özgür Sevimli’nin ise yönetmenliğini üstlendiği ‘Ada Masalı’nın senaryosu Aksel Bonfil imzası taşıyor. Dizinin oyuncu kadrosunda Ayça Ayşin Turan ile Alp Navruz’a Nihan Büyükağaç, İpek Tenolcay, Bülent Çolak, Beril Pozam, Rami Narin, Merve Nur Bengi, Fatih Yücebağ, Özge Demirtel, İlkay Akdağlı, Can Kahraman, Eylül Ersöz, Bensu Begoviç ve Bedia Ener eşlik ediyor.‘Ada Masalı’ her salı akşamı saat 20.00’de Star TV ekranlarında!