'Ada Masalı'nda tüm sırlar açığa çıkıyor!

Romantik hikayesi ve ada atmosferinin büyüleyici etkisiyle yaz döneminin sevilen dizilerinden Ay Yapım imzalı ‘Ada Masalı’nın yeni bölümünde nefesler tutulacak. Son bölümde aralarında duygusal anlamda bir şey olmasını istemediğini söyleyen Haziran’ı (Ayça Ayşin Turan) bir anda öpen Poyraz (Alp Navruz) bundan sonra işlerin değişeceğinin de mesajını verirken hikayenin başından bu yana Haziran’ın (Ayça Ayşin Turan) Poyraz’dan (Alp Navruz) sakladığı sırrı İdil ortaya çıkarıyor.Ali Bilgin’in genel yönetmenliğini, Özgür Sevimli’nin ise yönetmenliğini üstlendiği Ada Masalı’nın senaryosu Yelda Eroğlu ve Yeşim Çıtak imzası taşıyor. Dizinin oyuncu kadrosunda Ayça Ayşin Turan ile Alp Navruz’a Nihan Büyükağaç, İpek Tenolcay, Bülent Çolak, Beril Pozam, Cem Anıl Kenar, Rami Narin, Merve Nur Bengi, Fatih Yücebağ, Özge Demirtel, İlkay Akdağlı, Can Kahraman, Eylül Ersöz, Mesut Özkeçeci, Bensu Begoviç ve Bedia Ener eşlik ediyor.Keyifli atmosferi ve romantik hikayesiyle ‘Ada Masalı’ her salı akşamı saat 20.00’de Star TV ekranlarında!