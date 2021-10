'Ada Masalı'ndan bir yeni tanıtım daha!

‘Ada Masalı’nın yeni bölümünden ikinci tanıtım yayınlandı. Tanıtımda Poyraz’ın annesi, Kırlangıç Adası’na geri dönüyor ve Haziran’ın karşısına çıkıyor. Haziran karşılaştığı kadının kim olduğundan habersizken Aliye (Bedia Ener) ise Poyraz’ın annesini sert bir dille uyarıyor. Poyraz’ın annesiyle karşılaşacağı an seyircide merak uyandırırken Haziran, Doygun’u durdurmanın tek yolunun birlik olmaktan geçtiğini düşünüyor. Adanın gençleri, el ele vererek Doygun’u alt etmek üzere bir plan yapıyor. Haziran’ın Poyraz’ın adını gözyaşları içinde haykırdığı anların sebebi gizemini korurken nefeslerin tutulacağı planın nasıl sonuçlanacağı ise ‘Ada Masalı’nın yeni bölümünde cevap bulacak.Ali Bilgin’in genel yönetmenliğini, Özgür Sevimli’nin ise yönetmenliğini üstlendiği ‘Ada Masalı’nın senaryosu Aksel Bonfil imzası taşıyor. Dizinin oyuncu kadrosunda Ayça Ayşin Turan ile Alp Navruz’a Nihan Büyükağaç, İpek Tenolcay, Bülent Çolak, Beril Pozam, Erdem Kaynarca, Rami Narin, Merve Nur Bengi, Fatih Yücebağ, Özge Demirtel, İlkay Akdağlı, Can Kahraman, Eylül Ersöz ve Bedia Ener eşlik ediyor.‘Ada Masalı’ her salı akşamı saat 20.00’de Star TV ekranlarında!