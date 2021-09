'Ada Masalı'ndan dikkat çeken tanıtım!

‘Ada Masalı’nın Salı akşamı yayınlanacak yeni bölümünde birbirlerini sevmelerine rağmen ayrılma kararı alan Haziran ile Poyraz’ı zor günler bekliyor. Haziran Poyraz’ı unuttuğuna kendini inandırmaya çalışırken Poyraz ise Haziran’ın etrafında çok fazla vakit geçirmemek için çabalıyor. Her şeye rağmen birbirlerine çekilen ikilinin bu ayrılığa ne kadar dayanabileceği akıllarda soru işareti yaratıyor. Batu’nun büyük itirafı karşısında İdil’in nasıl bir tepki vereceği ise yeni bölümün merakla beklenen anlarından oluyor.Ali Bilgin’in genel yönetmenliğini, Özgür Sevimli’nin ise yönetmenliğini üstlendiği ‘Ada Masalı’nın senaryosu Aksel Bonfil imzası taşıyor. Dizinin oyuncu kadrosunda Ayça Ayşin Turan ile Alp Navruz’a Nihan Büyükağaç, İpek Tenolcay, Bülent Çolak, Beril Pozam, Erdem Kaynarca, Rami Narin, Merve Nur Bengi, Fatih Yücebağ, Özge Demirtel, İlkay Akdağlı, Can Kahraman, Eylül Ersöz ve Bedia Ener eşlik ediyor.‘Ada Masalı’ her salı akşamı saat 20.00’de Star TV ekranlarında!