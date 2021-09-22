'Ada Masalı'ndan merak uyandıran ön izleme sahnesi!

Hikayesi ve büyülü ada atmosferiyle seyirciyi ekran başına kilitleyen ‘Ada Masalı’nın dün akşamki bölümü seyircisini ekran başına kilitledi. Dizinin yeni bölümünden yayınlanan ön izleme sahnesine ise Haziran’ın Tokyo’ya gitme kararı damga vuruyor.Haziran, Tokyo’daki bir iş teklifini kabul ettiğini söyleyerek gitmekte kararlı olduğunu gösteriyor. Büyük bir aşk yaşarken ayrılmak durumunda kalan ikilinin arasında geçen buruk konuşma dikkatlerden kaçmazken Poyraz, Haziran'a gitmeden son bir kez beraber yemek yemeyi teklif ediyor.Ali Bilgin’in genel yönetmenliğini, Özgür Sevimli’nin ise yönetmenliğini üstlendiği ‘Ada Masalı’nın senaryosu Aksel Bonfil imzası taşıyor. Dizinin oyuncu kadrosunda Ayça Ayşin Turan ile Alp Navruz’a Nihan Büyükağaç, İpek Tenolcay, Bülent Çolak, Beril Pozam, Erdem Kaynarca, Rami Narin, Merve Nur Bengi, Fatih Yücebağ, Özge Demirtel, İlkay Akdağlı, Can Kahraman, Eylül Ersöz ve Bedia Ener eşlik ediyor.‘Ada Masalı’, yeni bölümüyle salı günü saat 20.00’de Star’da!